بدر زار المولوي: ناقشنا قضايا تهم العاصمة وتداعيات الوضع الراهن

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زار النائب نبيل بدر اليوم مع وفدين من مدرسة "البيادر" وجمعية "المنتدى الإسلامي"، وزير الداخلية القاضي بسام المولوي، حيث تم مناقشة عدداً من القضايا المتعلقة بالعاصمة بيروت وتداعيات الوضع الراهن.وتناول اللقاء بحسب ما قاله بدر عبر حسابه على منصة "إكس"، مسألة تحويل مدرسة "البيادر" إلى مركز إيواء، وما ترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الطلاب الذين تعذّر عليهم الإلتحاق بصفوفهم، مقارنة بباقي المدارس الخاصة، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل يوفر مراكز لائقة للنازحين ليضمن إستمرارية التعليم للطلاب.وتركز الحديث على الوضع الأمني في العاصمة، وضرورة تعزيزه، وقال: "إقترحنا تشكيل لجنة أمنية خاصة بمدينة بيروت وأبلغنا معاليه إستعدادنا للمساهمة في تمويل زيادة عديد عناصر فوج حرس بيروت البلدي بهدف تحقيق الأمان والإستقرار في العاصمة".ونوّه جميع الحاضرين بالدور الكبير الذي يقوم به الوزير المولوي الذي أبدى تفهماً كبيراً لكافة القضايا المطروحة، واعداً بمتابعتها وبذل كل الجهود الممكنة لمعالجتها حفاظاً على مصلحة بيروت وكامل الوطن.