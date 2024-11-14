إنذار اسرائيلي عاجل بالاخلاء إلى سكان النبطية

#عاجل انذار عاجل إلى لكل المتواجدين في منطقة النبطية وتحديدًا في المبنى المحدد في منطقة النبطية التحتا والمباني المجاورة له



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/zDIFrKNhh3