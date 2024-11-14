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لبنان

شيخ العقل بحث مع زواره في دار الطائفة قضايا النازحين

Lebanon 24
14-11-2024 | 12:37
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، وفدا من "بعثة الاغاثة الطبية في العتبة المقدسة" برئاسة الدكتور حسين قبيسي، وتم البحث في تطورات الحرب وقضايا النازحين وأهمية توفير الحماية الاجتماعية والاغاثية اللازمة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء، والدورالذي تقوم به البعثة بهذا الخصوص على صعيد مناطق تواجدهم.
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واستقبل أبي المنى وفدا ضم رؤساء بلديات في منطقة الشحار الغربي وجمعية " AFDC للثروة الحرجية والتنمية"، وجمعية "الهمم المتحدة"، للبحث في المشروع المزمع تنفيذه، بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP والمتضمن تقديم سيارات إطفاء، وإنشاء درب مشي للسياحة البيئية والدينية، ومساعدة النحّالين في منطقة الشحار.
واكدت مديرة جمعية AFDC سوسن بو فخر الدين أن "المشروع يندرج ضمن خطة إنماء واستثمار الأوقاف الدرزية التي اطلقها سماحة شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى في المؤتمر، الذي أقيم بهذا الخصوص وشاركت فيه الجمعية".
وشكر الجوهري "لشيخ العقل والطائفة الدرزية الكريمة مواقفهم الوطنية، والسيد وليد جنبلاط وكل الشخصيات السياسية التي استشعرت مبكرا خطورة الأزمة التي يمر بها لبنان".
وأشار إلى "الجهود المبذولة من الطائفة الدرزية في استقبال النازحين من الجنوب ومناطق أخرى تتعرض للقصف"، مؤكدا أن هذا "الموقف النبيل ليس غريبا على الطائفة الدرزية وأبنائها الملتزمين بالتعايش الوطني".
كما شكر الجوهري شيخ العقل على دوره في "إنجاح القمة الروحية التي ساهمت في ترسيخ التواصل بين مكونات المجتمع اللبناني".
ومن زواره شيخ العقل، وفد من المحامين ضم: عضو مجلس النقابة في بيروت لبيب حرفوش، ايلي صليبا، امير عمار وامجد عمار.
واستقبل رئيسة دائرة القضايا في وزارة التربية السيدة نبوغ الحسنية المعينة حديثا في هذا الموقع.
وعقد ابي المنى اجتماعا مع "خلية الصمود" في المجلس المذهبي، التي تضم أعضاء من مجلس الادارة ومن اللجان ومن مديرية المجلس، وذلك بعد اطلاق عملها، بناء لتوجيهات شيخ العقل، لمواكبة تطورات الحرب وتداعياتها على المجتمع، والسبل الكفيلة بتحقيق الدعم والمساندة للعائلات المحتاجة.
وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه، وفدا من المشايخ من عاليه، بينهم الشيخ نبيل أبو سيف ونجله رئبال أبو سيف، لشكره على اهتمامه ومساعدته بإخلاء سبيل الاخير بعد تبرئته. (الوكالة الوطنية)
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