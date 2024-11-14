التدابير اللازمة أُنجزت.. الكونغو تجلي رعاياها من لبنان السبت المقبل

أعلنت قنصلية جمهورية الكونغو الديمقراطية في لبنان، في بيان مساء اليوم الخميس، أنها "أنجزت كل التدابير الإدارية واللوجستية اللازمة لإجلاء أبناء الجالية الكونغولية الراغبين في العودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية فيليكس تشيسكيدي، وبتنسيق مع وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا واجنر وسفارة الكونغو في مصر ممثلة بالسفير كاسونغو موسينغا، وبتسهيل من الأمن العام اللبناني".

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واشارت الى انه "سيقام تجمع للمسجلين من أبناء الجالية في حرم القنصلية في الحازمية السبت المقبل في 16 تشرين الثاني الجاري، من السادسة صباحا لغاية السابعة والنصف كحد أقصى، ليتم بعدها الانطلاق إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في تمام الثامنة، استعدادا للإقلاع إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية".





ولفتت إلى أن "موفدا من وزارة الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيواكب الرعايا".