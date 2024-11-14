Advertisement

لبنان

التدابير اللازمة أُنجزت.. الكونغو تجلي رعاياها من لبنان السبت المقبل

Lebanon 24
14-11-2024 | 12:52
A-
A+
Doc-P-1278443-638672111898449112.jpg
Doc-P-1278443-638672111898449112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت قنصلية جمهورية الكونغو الديمقراطية في لبنان، في بيان مساء اليوم الخميس، أنها "أنجزت كل التدابير الإدارية واللوجستية اللازمة لإجلاء أبناء الجالية الكونغولية الراغبين في العودة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية فيليكس تشيسكيدي، وبتنسيق مع وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا واجنر وسفارة الكونغو في مصر ممثلة بالسفير كاسونغو موسينغا، وبتسهيل من الأمن العام اللبناني".
Advertisement
واشارت الى انه "سيقام تجمع للمسجلين من أبناء الجالية في حرم القنصلية في الحازمية السبت المقبل في 16 تشرين الثاني الجاري، من السادسة صباحا لغاية السابعة والنصف كحد أقصى، ليتم بعدها الانطلاق إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت في تمام الثامنة، استعدادا للإقلاع إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية".

 
ولفتت إلى أن "موفدا من وزارة  الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيواكب الرعايا".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:42 | 2024-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:52 | 2024-11-14
14:46 | 2024-11-14
14:35 | 2024-11-14
14:34 | 2024-11-14
14:27 | 2024-11-14
14:18 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24