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لبنان

بشأن الوضع الراهن.. إليكم ما كشفه آخر تقرير للجنة الطوارئ

Lebanon 24
14-11-2024 | 13:02
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نشرت لجنة الطوارئ الحكومية ، مساء اليوم الخميس، التقرير الرقم 45 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن.
 
وجاء فيه:

"خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 113 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في النبطية (59غارة) جبل لبنان (19 غارة) والجنوب (32 غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12962 إعتداء.
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صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 21 شهيداً و 73 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 3386 شهيداً و14417 جريحاً.

لتاريخه تم فتح 1170 مركزاً معتمداً لاستقبال النازحين وقد بلغ عدد مراكز الايواء المعتمدة التي  وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى 978 مركزاً.

وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 187096 نازحاً (44101 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.

من تاريخ 23 أيلول لغاية 14 تشرين الثاني 2024 سجّل الامن العام عبور 379883 مواطناً سورياً و 213141 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.

تعمل اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الازمة مع كافة الوزارات المعنية على تأمين مراكز إيواء إضافية في مختلف المحافظات لاستقبال النازحين.

تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة وضبط الحدود".
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