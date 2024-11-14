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لبنان

بسرب من المسيّرات الانقضاضية حزب الله يستهدف قاعدة "إلياكيم"

Lebanon 24
14-11-2024 | 14:03
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اعلن الاعلام الحربي في حزب الله انه ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّ عناصر الحزب عند الساعة 06:30 من مساء اليوم هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة "إلياكيم" (تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشماليّة في جيش العدو الإسرائيلي)، التي تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقّة.
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