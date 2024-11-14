العدو يكثّف غاراته.. هذه آخر المستجدات في الجنوب والبقاع

Advertisement

يستمّر العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بشّن غاراته على القرى والبلدات في الجنوب والبقاع.وسن الطيران الحربي المعادي غارة على مبنى بالقرب من المركز الإقليمي للدفاع المدني عند مدخل بعلبك ضمن نطاق بلدة دورس، ما أدى إلى تحطيم سياراته وآلياته.كما اغار الطيران الحربي المعادي مساء اليوم، مستهدفا مركز للدفاع المدني في "الهيئة الصحية الاسلامية" في بلدة عربصاليم وافيد عن وقوع اصابات.كذلك، اغار الطيران الحربي على بلدة الحفير بالقرب من بوداي.