جعجع: على حزب الله إلقاء سلاحه لإنهاء الحرب مع إسرائيل

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قال سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" إن حزب الله يجب أن يلقي أسلحته في أسرع وقت ممكن لإنهاء حربه المستمرة منذ عام مع إسرائيل وتجنيب لبنان مزيداً من الموت والدمار.وقال جعجع، في حديث لوكالة "رويترز": "مع تدمير كل البنى التحتية لحزب الله ومخازنه، يتم تدمير قسم كبير من لبنان. هذا هو الثمن".وقال جعجع إن الضغوط الشديدة التي فرضتها الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تصاعدت وتوسعت منذ أواخر سبتمبر/أيلول لتشمل التوغلات البرية في جنوب لبنان قدمت فرصة لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح.وأضاف: "يمكن أن نستفيد من التحديات والأثمان الكبيرة التي ندفعها، لنرجع الوضع إلى طبيعته".ودعا جعجع حزب الله والدولة اللبنانية إلى تطبيق الاتفاقات المحلية والقرارات الدولية سريعاً وحل الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.وأضاف "هذا أقصر طريق لإنهاء الحرب. أقل طريق كلفة على لبنان وعلى الشعب اللبناني، هو هذا الطريق".