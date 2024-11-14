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لبنان

مجزرة اسرائيلية في دورس.. غارات تستهدف مركزاً للدفاع المدني

Lebanon 24
14-11-2024 | 14:27
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شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على مبنى بالقرب من المركز الإقليمي للدفاع المدني عند مدخل بعلبك ضمن نطاق بلدة دورس، بداخله حوالي 20 عنصراً، ما ادى الى استشهاد 13 شخصاً في حصيلة اولية.
وأعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير ان الاتصال مفقود برئيس مركز الدفاع المدني الاقليمي في بعلبك بلال رعد.
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