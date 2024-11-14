وزارة الصحة: 6 شهداء في الغارة الاسرائيلية على عربصاليم

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على عربصاليم استهدفت نقطة مستحدث لجمعية الهيئة الصحية - الدفاع المدني ما أدى إلى سقوط ستة شهداء من بينهم أربعة مسعفين.إن وزارة الصحة العامة لن تكل عن التندبد بجرائم العدو الإسرائيلي ضد العاملين الصحيين والمنشآت الصحية مشددة على مسؤولية المجتمع الدولي في وضع حد لجرائم الحرب التي يتضاعف عددها مع استمرار العدوان.