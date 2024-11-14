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لبنان

خلال الساعات الماضية.. هذا ما قام به الدفاع المدني جراء العدوان

Lebanon 24
14-11-2024 | 14:46
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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات في بيان مساء اليوم، عن المهمات التي نفذتها عناصرها، منذ صباح اليوم الخميس حتى الساعة، بسبب العدوان.
 
 
وجاء في نشرة المهمات:

"محافظة جبل لبنان 
جون - قضاء الشوف
- انتشال أشلاء شهداء ونقلهم إلى مستشفى صيدا الحكومي. وبذلك تكون عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل انتهت لتبلغ الحصيلة النهائية ٢٥ شهيدا و١٥ جريحا وأشلاء شهداء.
ضاحية بيروت الجنوبية:
- تأمين السلامة العامة عند تقاطع غاليري سمعان لإخلاء المواطنين بعد التهديدات الإسرائيلية باستهداف المنطقة.
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت حي السلم (حي بيت كنعان) من دون تسجيل وقوع إصابات. 
- إخماد حريق شقة داخل مبنى بالقرب من تعاونية رمال. 
- إعادة فتح الطرق التي قطعت، بالتعاون مع بلدية الغبيري. 
- إخماد حريق شقق داخل مبنى مؤلف من ٩ طوابق في محاذاة الموقع المستهدف.
- إخماد حريق مبنى مؤلف من طابقين مقابل روضة الشهيدين. 
- إخماد حريق مبنى في حارة حريك وراء "باتيسري دنيا".
- إخماد حريق غرفة كهرباء في برج البراجنة.
- إخماد حريق شقة سكنية في حي السلم قرب موقف الرضوان.
- إخماد حريق شقة في الطابق الرابع من مبنى سكني في حي معوض وإنقاذ مواطن محتجز في الطابق السادس.
- إخماد حريق الستائر الخارجية لمبنى سكني وإخماد حريق مبنى آخر قرب حلويات "الإخلاص".
- إخماد حريق مبنى في شارع الجمال.

جبيل 
- نقل طفل نازح من ثانوية جبيل الى مستشفى سيدة "ماريتيم".

محافظة بعلبك
 مدينة بعلبك 
- انتشال جثامين ١٠ شهداء و١٣ جريحا من تحت الأنقاض بسبب غارة إسرائيلية استهدفت مبنى من طابقين.

 

محافظة البقاع: 
 قضاء البقاع الغربي: 
- تأمين السلامة العامة ومعاونة عمال الصيانة في شركة كهرباء لبنان لإعادة التيار الكهربائي بعد أن قطع بسبب غارة إسرائيلية استهدفت بلدة سحمر.

 

محافظة النبطية 
مدينة النبطية
- سحب جريح من تحت الأنقاض في حي الراهبات ونقله الى مستشفى النجدة الشعبية.
- سحب جريح من تحت الأنقاض في حي الميدان ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية.
- سحب جريح من تحت الأنقاض في حي المسلخ ونقله إلى مستشفى النجدة الشعبية. 
- إخماد حريق منزلين و٣ محلات في حي السوق التجارية وحي ثانوية الصباح القديمة.
- نقل جريحين من مستشفى النجدة الشعبية الى مستشفى النبطية الحكومي.

محافظة الجنوب: 

جويا
- انتشال جثامين ٥ شهداء و٣ جرحى، بالتعاون مع جهات أخرى بسبب غارة إسرائيلية استهدفت مبنى حسينية بجانب مركز الدفاع المدني. 

صديقين 
- استكمال عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بمساندة الجيش اللبناني، بسبب غارات إسرائيلية استهدفت المنطقة قبل أيام.

طيرهرما
- تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ ومسح ميداني شامل في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أحد المباني السكنية في البلدة.

القليلة
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلاً بمؤازرة الجيش اللبناني، ومحاولة انتشال جثامين شهداء واضطرت العناصر إلى مغادرة المكان بسبب تكرار الغارات الإسرائيلية في الموقع المستهدف نفسه، لتستأنف عمليات البحث والإنقاذ في الوقت المناسب.

المنصوري 
- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت منزلا، بمؤازرة الجيش اللبناني. ومحاولة انتشال جثامين شهداء، واضطرت العناصر إلى مغادرة المكان بسبب تكرار الغارات الإسرائيلية في الموقع المستهدف نفسه، لتستأنف عمليات البحث والإنقاذ في الوقت المناسب.
 
 خدمات عامة: تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق".
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