اليكم الحصيلة الجديدة للغارة على حي الشعب في بعلبك

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن غارة العدو الإسرائيلي على حي الشعب بعلبك أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط ثمانية شهداء من بينهم خمس نساء إضافة إلى إصابة سبعة وعشرين آخرين بجروح.

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