حمية بحث والخطيب في شؤون النازحين

تابع وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، مساء اليوم الخميس، مع نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب الشؤون العائدة للنازحين في مختلف المناطق.

وقال حمية بعد اللقاء: "اطلعنا الخطيب على كل التفاصيل المتعلقة والإجراءات المتخذة لإغاثة النازحين، سواء من لجنة الطوارئ الحكومية أم مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة، وبالنسبة إلى كل الأمور المتصلة بالمساعدات الغذائية والكهرباء والتدفئة، فضلا عن التفاصيل المحيطة بالنازحين ودعم ومساعدة أهلنا في كل المجالات، حيث هناك نحو مليون ومائتي ألف نازح، وللحفاظ على كرامة أهلنا النازحين في كل المناطق".

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وأضاف: "بطبيعة الحال أطلعنا سماحته على الهواجس عند لجنة الطوارئ الحكومية لجهة توفير المساعدات والإعتمادات الإضافية".

وتابع: "كانت لسماحته توصيات في هذا المجال لجهة الحفاظ على كرامة أهلنا النازحين في مراكز تليق بهم ،وأن نبقى كوزراء وكحكومة في إطار متابعة هذه الأمور على قدم وساق أولا بأول".