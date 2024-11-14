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لبنان

وزارة الصحة تعلن حصيلة غارات العدو على تمنين وسرعين وطاريا

Lebanon 24
14-11-2024 | 15:57
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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان مساء اليوم، أن غارات العدو الإسرائيلي على تمنين وسرعين وطاريا في بعلبك الهرمل أدت إلى الآتي: 

تمنين: 3 شهداء و 4 جرحى.
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سرعين: شهيد و 5 جرحى.

طاريا: 4 جرحى.
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