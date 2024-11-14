تحذير إسرائيلي جديد إلى سكّان الضاحية الجنوبية لبيروت

وجّه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرًا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري.

وطالب أدرعي بإخلاء المباني والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر.