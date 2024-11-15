ليلاً... العدوّ يشنّ غارات على النبطية تعدّ الأعنف منذ بداية العدوان

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اغار الطيران الحربي الاسرائيلي ليلا على المناطق والمراكز التجارية والسكنية في النبطية التي شملها تهديد جيش العدو، فشن 4 غارات تعد الأعنف منذ بداية العدوان واسفرت عن تدمير مركز تجاري كبير ومحيطه وسط المدينة وسنتر" خياط" في المدينة.واغار الطيران المعادي على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في عربصاليم مما أدى لاستشهاد 6 مسعفين.وجدد الطيران الحربي المعادي غاراته الجوية على مدينة النبطية فاستهدف حي السرايا، حي الميدان، حي المسلخ، بير القنديل وحي الراهبات، حي الجامعات وساحات النبطية الفوقا وحي الرويس ووسط النبطية في محيط القرض الحسن والسوق التجاري في المدينة فيما يشبه زنار نار من الغارات الكثيفة والعنيفة على مدينة النبطية بلغت 10 غارات طاولت وسط المدينة جانب "ريفولي مول" ومحطة" الأمانة".وادت الغارات على مدينة النبطية الى استشهاد 5 مواطنين وسقوط عدد من الإصابات.