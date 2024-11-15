Advertisement

لبنان

ليلاً... العدوّ يشنّ غارات على النبطية تعدّ الأعنف منذ بداية العدوان

Lebanon 24
15-11-2024 | 00:21
A-
A+
Doc-P-1278590-638672523015709283.jpeg
Doc-P-1278590-638672523015709283.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
  اغار الطيران الحربي الاسرائيلي  ليلا على المناطق والمراكز التجارية والسكنية في النبطية التي شملها تهديد جيش العدو، فشن 4 غارات تعد الأعنف منذ بداية العدوان واسفرت عن تدمير  مركز تجاري كبير ومحيطه  وسط المدينة  وسنتر" خياط" في المدينة.  
Advertisement

 واغار الطيران المعادي على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في عربصاليم  مما أدى لاستشهاد 6 مسعفين.

وجدد الطيران الحربي المعادي غاراته الجوية على مدينة النبطية فاستهدف  حي السرايا، حي الميدان،  حي المسلخ، بير القنديل  وحي الراهبات، حي الجامعات وساحات النبطية الفوقا وحي الرويس ووسط النبطية  في محيط القرض الحسن   والسوق التجاري في المدينة فيما يشبه زنار نار من الغارات الكثيفة والعنيفة على مدينة النبطية  بلغت 10  غارات  طاولت وسط المدينة  جانب  "ريفولي مول"  ومحطة" الأمانة".

وادت الغارات على مدينة النبطية  الى  استشهاد 5 مواطنين وسقوط عدد من الإصابات.
 
كما استهدفت الغارات يحمر الشقيف  مرتين،  بلدة الطيبة، زيتا، قناريت، عنقون، جباع،  برغز،  صف الهوا في بنت جبيل  وحومين الفوقا  وحبوش  والخيام  وميفدون  ويحمر الشقيف  وعربصاليم  ومجدل سلم  وشوكين  وبنت جبيل.  
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2024-11-15
01:26 | 2024-11-15
01:25 | 2024-11-15
01:15 | 2024-11-15
01:00 | 2024-11-15
00:39 | 2024-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24