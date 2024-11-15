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لبنان

بعد الغارات العنيفة.. استشهاد مسؤول الدفاع المدني في بعلبك

Lebanon 24
15-11-2024 | 01:26
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن استشهاد مسؤول الدفاع المدني في محافظة بعلبك الهرمل بلال رعد، وذلك عقب الغارات الإسرائيلية التي طالت مركزًا للدفاع المدني في دورس قضاء بعلبك ما أدى إلى تدمير المركز بشكل كلي.
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وفي حصيلة أولية لعمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في الموقع المستهدف، التي تنفذ من قبل المراكز المجاورة بإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار وبمتابعة حثيثة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ، فقد استشهد 8 عناصر من عديد مركز دورس العضوي - بعلبك الإقليمي وجرح 3 عناصر تم نقلهم الى مستشفى بعلبك الحكومي لتلقي العناية الطبية اللازمة. 
ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع الغارة مستمرة حتى الساعة، للعثور على كافة المفقودين.
 
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