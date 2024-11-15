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لبنان

رئيس بلدية بعلبك: مجازر العدو لن تزيدنا إلا عزيمة وتعلقاً بخياراتنا

Lebanon 24
15-11-2024 | 02:18
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 نعى رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، رئيس مركز الدفاع المدني الإقليمي في بعلبك الشهيد  بلال رعد، فقال في بيان: "عرفناه مندفعاً، غيوراً ، محباً لبعلبك وأهلها. سنفتقدك يا بلال، سنفتقد حماستك، سنفتقد تلبيتك لأي واجب، بغض النظر عن المخاطر. رحمك الله يا عزيزنا".
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واعتبر ان "استمرار اعتداءات العدو وارتكابه المجازر لن يزيدنا إلا عزيمة وتعلقاً بخياراتنا".

ختم: "كل العزاء والتبريك لعوائل الشهداء الذين ارتقوا خلال هذا العدوان الوحشي على مدينتنا ووطننا، والدعاء بالشفاء للجرحى".
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