رئيس بلدية بعلبك: مجازر العدو لن تزيدنا إلا عزيمة وتعلقاً بخياراتنا

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نعى رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، رئيس مركز الدفاع المدني الإقليمي في بعلبك الشهيد بلال رعد، فقال في بيان: "عرفناه مندفعاً، غيوراً ، محباً لبعلبك وأهلها. سنفتقدك يا بلال، سنفتقد حماستك، سنفتقد تلبيتك لأي واجب، بغض النظر عن المخاطر. رحمك الله يا عزيزنا".واعتبر ان "استمرار اعتداءات العدو وارتكابه المجازر لن يزيدنا إلا عزيمة وتعلقاً بخياراتنا".ختم: "كل العزاء والتبريك لعوائل الشهداء الذين ارتقوا خلال هذا العدوان الوحشي على مدينتنا ووطننا، والدعاء بالشفاء للجرحى".