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لبنان

أوامر إخلاء جديدة لمبان في الضاحية الجنوبية لبيروت

Lebanon 24
15-11-2024 | 02:41
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أصدر الجيش الاسرائيلي أوامر جديدة بإخلاء مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكتب المتحدص ياسم الجيش الإسرائيلي أفبخاي أدعي عبر حسابه على أكس:" إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: برج البراجنة، والغبيري أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش على المدى الزمني القريب".

وطالب بالابتعاد عن هذه المباني لمسافة لا تقل عن 500 متر.
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