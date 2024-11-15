العلاقات الإعلامية في "حزب الله" دانت استهداف مبنى إذاعة الرسالة في الضاحية الجنوبية

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دانت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" في بيان "الاستهداف الصهيوني المتعمّد لمبنى إذاعة الرسالة في الضاحية الجنوبية"، وعبّرت عن تضامنها الكامل مع المؤسسة وإدارتها والعاملين فيها.ورأت ان "العدوان السافر وما قبله من استهدافٍ للمؤسسات الإعلامية والصحافيين ليس إلا جزءاً من سلسلة الإرهاب الممنهج لإسكات الصوت المقاوم ومحاولة العدو البائسة لقمع الإعلام الحر من فلسطين إلى لبنان.ختمت:"إنّنا على ثقة أنّ هذا العدوان لن يُثني القنوات المقاومة والحرة والشريفة عن مواصلة دورها ورسالتها في فضح جرائم العدو الإسرائيلي، ونُطالب المؤسسات الإعلامية كافة والتجمعات المهنية والنقابية والقانونية، الدولية والعربية، ‏بإدانة هذا العدوان الصهيوني الصارخ وفضح الممارسات الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني في حق وسائل الإعلام والإعلاميين".