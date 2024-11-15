Advertisement

لبنان

شرف الدين: إعادة الإعمار ممكنة في كل وقت

Lebanon 24
15-11-2024 | 02:54
A-
A+
Doc-P-1278660-638672613632549873.jpg
Doc-P-1278660-638672613632549873.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين عبر اذاعة "صوت كل لبنان "تعليقا على تقرير البنك الدولي عن تدمير مئة ألف وحدة سكنية من جراء العدوان الاسرائيلي،  أن" هذا الدمار الهائل ليس بجديد بالنسبة الى عدو كإسرائيل يدعي احترام حقوق الانسان ويمضي بقتل الأبرياء".
Advertisement

واعتبر أن "لبنان اليوم يحتاج الى المزيد من الصمود والصبر حتى تحقيق النصر"، مشيرا الى أن" اسرائيل تسعى الآن الى اتفاق وقف النار لأنها لم تعد قادرة على الاستمرار بالحرب بسبب الفشل الذي منيت به في الجنوب".

و أكد أن "إعادة الإعمار ممكنة في كل وقت والأسف على الشهداء والجرحى"، ونوه بـ "عمل لجنة الطوارئ بالتعاون مع الجمعيات المدنية والاحزاب في إيواء النازحين وتأمين حاجاتهم".

وبالنسبة الى تداعيات استهداف معبري المصنع والجوسيه، كشف عن "خسائر اقتصادية كبيرة"، لافتا الى أن "لدى اسرائيل هدفين لضرب المعابر الأول إحكام الحصار على لبنان، والثاني وقف عودة النازحين السوريين الى بلادهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:41 | 2024-11-15
04:30 | 2024-11-15
05:58 | 2024-11-15
05:52 | 2024-11-15
05:49 | 2024-11-15
05:41 | 2024-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24