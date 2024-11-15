شرف الدين: إعادة الإعمار ممكنة في كل وقت

Advertisement

اعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين عبر اذاعة "صوت كل لبنان "تعليقا على تقرير البنك الدولي عن تدمير مئة ألف وحدة سكنية من جراء العدوان الاسرائيلي، أن" هذا الدمار الهائل ليس بجديد بالنسبة الى عدو كإسرائيل يدعي احترام حقوق الانسان ويمضي بقتل الأبرياء".واعتبر أن "لبنان اليوم يحتاج الى المزيد من الصمود والصبر حتى تحقيق النصر"، مشيرا الى أن" اسرائيل تسعى الآن الى اتفاق وقف النار لأنها لم تعد قادرة على الاستمرار بالحرب بسبب الفشل الذي منيت به في الجنوب".و أكد أن "إعادة الإعمار ممكنة في كل وقت والأسف على الشهداء والجرحى"، ونوه بـ "عمل لجنة الطوارئ بالتعاون مع الجمعيات المدنية والاحزاب في إيواء النازحين وتأمين حاجاتهم".وبالنسبة الى تداعيات استهداف معبري المصنع والجوسيه، كشف عن "خسائر اقتصادية كبيرة"، لافتا الى أن "لدى اسرائيل هدفين لضرب المعابر الأول إحكام الحصار على لبنان، والثاني وقف عودة النازحين السوريين الى بلادهم".