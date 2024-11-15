بالفيديو.. إسرائيل تزعم مهاجمة مقرات قيادة لقوة الرضوان في "حزب الله"

زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش هاجم في النبطية مقرات قيادة لقوة الرضوان في حزب الله.

كما زعم العثور خلال الساعات 24 الماضية على عتاد قتالي لحزب الله ومنصات صاروخية وقذائف صاروخية لمسافة قصيرة كانت موجهة نحو منطقة الجليل بالإضافة إلى بنادق ووسائل قتالية أخرى.