بصلية من الصواريخ النوعية.. حزب الله يستهدف قاعدة في حيفا

أعلن "حزب الله" ان عناصره استهدفوا عند الساعة 9:00 من صباح اليوم الجمعة 15-11-2024، قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.

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