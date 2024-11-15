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لبنان

بصلية من الصواريخ النوعية.. حزب الله يستهدف قاعدة في حيفا

Lebanon 24
15-11-2024 | 03:19
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أعلن "حزب الله" ان عناصره استهدفوا عند الساعة 9:00 من صباح اليوم الجمعة 15-11-2024، قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، بصليةٍ من الصواريخ النوعيّة.
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حزب الله

صواريخ

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