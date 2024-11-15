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يستمر القصف الاسرائيلي منذ السابعة صباحا وحتى الساعة، على مثلث طير حرفا - الجبين وشيحين وحتى بلدتي يارين وأطراف علما الشعب بالقذائف الثقيلة من عيار 155 ملم وسط تخليق للطيران الاستطلاعي والمسير فوق اجواء حرج صور والقطاع الغربي على علو منخفض .وشهدت هذه القرى اشتباكات بين العدو و"حزب الله" الذين حققوا اصابات في صفوف العدو الذي تراجع الى الوراء.كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية قرابة العاشرة والربع من صباح اليوم غارة جوية مستهدفة اطراف بلدة حبوش في قضاء النبطية كما تعرضت بلدة بريقع لغارة جوية.كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية قرابة العاشرة والثلث من صباح اليوم غارة جوية مستهدفا بلدة سيناي في قضاء النبطية.