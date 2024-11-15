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لبنان

في المريجة... توضيح بعد أنباء عن اقتحام عناصر "حزب الله" البلدية وسرقة مستندات منها

Lebanon 24
15-11-2024 | 03:54
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علق رئيس بلدية المريجة سمير بو خليل في بيان، على" الأخبار المغلوطة المتداولة عن قيام عناصر من حزب الله باقتحام البلدية وسرقة مستندات منها".

 وقال:"بعد سلسلة الغارات المعادية التي استهدفت منطقة المريجة وتحديدًا في محيط البلدية، إتصل بي رئيس المصلحة في البلدية محمد نبوه وأبلغني أنه مع بداية فصل الشتاء قد ينهار مبنى البلدية بشكل كلي وطلب مني هدم المبنى بشكل  مسبق ولكنني رفضت أن نقوم نحن بالهدم وقلت له: "لتنهدم لوحده".
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وأضاف: "بعد ذلك، وكإجراء احتياطي وحفاظًا على مستندات البلدية وعلى المصلحة العامة، أرسلت عمالًا لإخراج المستندات وبحضور عناصر من حزب الله كانوا متواجدين وساعدوا عمال البلدية على نقل أغلبية المستندات ، وقمت أنا بحفظها في مكان خاص وآمن".

وتابع:"أود أن أشير إلى أن ظروف الحرب حالت دون تمكني من تأمين رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، فتبرع لي حزب الله مشكورًا بمبلغ ثلاثة مليارات ليرة لبنانية لأتمكن من دفع الرواتب".

 وختم:"أشدد على ضرورة تقصي المعلومات وحقيقتها قبل نشرها لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الوطن". (الوكالة الوطنية)
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