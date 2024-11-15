23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جعجع بحث مع السفير الفرنسي في ضرورة وقف اطلاق النار
Lebanon 24
15-11-2024
|
04:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب السفير الفرنسي Hervé Magro، يرافقه الملحق السياسي والإعلامي Romain Calvary والملحقة السياسية Marie Favrelle، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية، الوزير السابق ريشار قيومجيان، والمسؤول في الجهاز طوني درويش.
Advertisement
وتناول البحث بحسب بيان "مختلف التطورات المحلية والإقليمية لا سيما التطورات الميدانية والجهود الفرنسية المستمرة في ما يخص التوصل إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية".
ووضع السفير ماغرو رئيس القوات في أجواء "المساعدات الإنسانية التي تقدمها فرنسا والتزامها الوقوف إلى جانب لبنان، وقد تجسد ذلك من خلال المؤتمر الدولي من أجل دعم لبنان وسيادته والذي عقد في 24 تشرين الأول في باريس".
كما تناول اللقاء "الملف الرئاسي والجهود المستمرة من قبل الخماسية على رغم صعوبة المرحلة".
وشدد جعجع أمام السفير ماغرو على "ضرورة تطبيق القرارات الدولية، وتحديدا القرارات 1559، 1680 و1701 كخارطة طريق ومخرج إلزامي للأزمة الراهنة، عبر استعادة مؤسسات الدولة وسيادتها وقرارها، إذ لم يعد من الممكن العودة إلى الوراء، ولا يجوز طرح أنصاف الحلول، بل يجب تسمية الأشياء بأسمائها واتخاذ المواقف الصريحة والشجاعة لإخراج لبنان من المحنة التي يتخبط فيها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... دعوة للسكان إلى إخلاء مبنى بشكل عاجل جدّاً
Lebanon 24
بالفيديو... دعوة للسكان إلى إخلاء مبنى بشكل عاجل جدّاً
07:04 | 2024-11-14
14/11/2024 07:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية تغادر قناة "mtv" بسبب تهديدات بالقتل!
Lebanon 24
إعلامية تغادر قناة "mtv" بسبب تهديدات بالقتل!
15:48 | 2024-11-14
14/11/2024 03:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد صحافيّة لبنانيّة مع طفليها.. غارة إسرائيليّة استهدفتهم
Lebanon 24
إستشهاد صحافيّة لبنانيّة مع طفليها.. غارة إسرائيليّة استهدفتهم
08:41 | 2024-11-14
14/11/2024 08:41:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني يخرج عن صمته: نصارع الدنيا!
Lebanon 24
ممثل لبناني يخرج عن صمته: نصارع الدنيا!
10:16 | 2024-11-14
14/11/2024 10:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
المرحلة الثانية بدأت.. كيف يقوم "حزب الله" باستدراج الجيش الإسرائيليّ؟
Lebanon 24
المرحلة الثانية بدأت.. كيف يقوم "حزب الله" باستدراج الجيش الإسرائيليّ؟
09:00 | 2024-11-14
14/11/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:41 | 2024-11-15
ميقاتي استقبل لاريجاني: المطلوب دعم لبنان لجهة تطبيق القرار 1701 وعدم اتخاذ مواقف تولّد حساسيات
04:30 | 2024-11-15
رجال الدفاع المدني في لبنان: شهداء في قلب المعركة
05:58 | 2024-11-15
خلف للنواب: لقرار وطني ذاتي تجنباً لما قد يفرض عليكم بالانتخاب
05:52 | 2024-11-15
بصلية صاروخية... "الحزب" استهدف تجمعا لقوات جيش العدو في مستوطنة مسكاف عام
05:49 | 2024-11-15
المجلس الوطني للاعلام تلقى اتصالات من فاعليات بيروتية طلبت تهدئة البرامج السياسية
05:41 | 2024-11-15
خضر: بلغ عدد شهداء الدفاع المدني 15 شهيداً
فيديو
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
15/11/2024 13:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
15/11/2024 13:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
Lebanon 24
يكبرها بأكثر من 40 عاما.. إعلامية شهيرة تكشف انفصالها عن زوجها وعودتها إليه مُجددا (فيديو)
01:00 | 2024-11-13
15/11/2024 13:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24