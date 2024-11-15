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لبنان

المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي: الى متى ستبقى كرامة الاستاذ آخر الاولويات؟

Lebanon 24
15-11-2024 | 04:38
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أشارت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان إلى "عدم إحراز تقدّم ملموس في ما خصّ حقوق الأساتذة حتى اللحظة، إذ لم يصدر عن وزير التربية إلا موعد انطلاقة العام الدراسي، وعدد أيام التدريس، وتحديد عدد حصص التدريس بـ21 حصة وزيادتها اليوم إلى 24 حصة، وتقليص حصة التدريس حيث أصبحت 45 دقيقة بدلًا من 50 دقيقة".
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وسألت:" إلى متى ستبقى كرامة المعلم في لبنان آخر الأولويات؟ إلى متى سيمسك الإنسان في لبنان بلقمة عيشه ليُستغل ويشتغل سخرة؟ إلى متى ستبقى المدارس الرسمية محتوى للأروقة الإعلامية والمنظمات؟"
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