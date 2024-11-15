ارتفاع عدد شهداء الدفاع المدني في "مجزرة" بعلبك إلى 13

ارتفع عدد شهداء مجزرة مركز الدفاع المدني الإقليمي في بعلبك إلى 13 شهيداً، وهم: رئيس المركز بلال رعد، حسين حسن، خليل ناصر الدين، علي نون، علي كركبا، عباس الحلباوي، حسين الخطيب، أحمد حمزة، حسن وحود، حيدر الزين، علي عواضة، عمر صلح، وعباس رعد.

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