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لبنان

خضر: بلغ عدد شهداء ‎الدفاع المدني 15 شهيداً

Lebanon 24
15-11-2024 | 05:41
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كتب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر منصة "اكس": "بلغ عدد شهداء ‎الدفاع المدني 15 شهيداً، تم التعرف على جثامين 10 منهم، اما ال 5 الباقين فقد تم انتشالهم أشلاء، على ان تجرى فحوصات ال DNA كي يتم التعرف على هوياتهم.
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الرحمة للشهداء الأبطال والصبر لعائلاتهم".
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