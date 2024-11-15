خضر: بلغ عدد شهداء ‎الدفاع المدني 15 شهيداً

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كتب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عبر منصة "اكس": "بلغ عدد شهداء ‎الدفاع المدني 15 شهيداً، تم التعرف على جثامين 10 منهم، اما ال 5 الباقين فقد تم انتشالهم أشلاء، على ان تجرى فحوصات ال DNA كي يتم التعرف على هوياتهم.الرحمة للشهداء الأبطال والصبر لعائلاتهم".