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لبنان

ميقاتي استقبل لاريجاني: المطلوب دعم لبنان لجهة تطبيق القرار 1701 وعدم اتخاذ مواقف تولّد حساسيات

Lebanon 24
15-11-2024 | 05:41
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كبير مستشاري المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية الايرانية الدكتور علي لاريجاني قبل ظهر اليوم في السرايا في حضور المندوب الخاص لوزير الخارجية الايرانية في منطقة الشرق الأوسط السفير محمد رضا شيباني، ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر والسيد زياد ميقاتي.
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في خلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة أنّ "المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، ودعم الوحدة الوطنية، وعدم اتخاذ مواقف تولّد حساسيات لدى اي فريق من اللبنانيين وتكون  لصالح فريق على حساب الآخر".
 
وشدد على أن "الحكومة اللبنانية تعطي الاولوية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والتوصل الى وقف اطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، من دون اي تعديلات او تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته".وشدد على" ان الاتصالات مستمرة في هذا الاطار بهدف الوصول الى تفاهم".
 
أما لاريجاني، فأكدّ أن "إيران تدعم اي قرار تتخذه الحكومة ولا سيما القرار 1701، كما تدعم انتخاب اي رئيس يتوافق عليه اللبنانيون".
 
 
 
 
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