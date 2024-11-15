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لبنان
المجلس الوطني للاعلام تلقى اتصالات من فاعليات بيروتية طلبت تهدئة البرامج السياسية
Lebanon 24
15-11-2024
|
05:49
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أعلن رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، انه "تلقى إتصالات من فاعليات بيروتية ومن رؤساء بلديات ومخاتير ونخب فكرية من مختلف المناطق اللبنانية، تطلب إليه تهدئة البرامج السياسية على القنوات والمواقع الالكترونية كونها قد تكون مصدرا لخلافات لبنانية وقراءات مختلفة تسهم في تخريب البيئة الاجتماعية اللبنانية.
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ولفت محفوظ الى "ضرورة تفهم المشرفين على تلك البرامج لمخاوف الناس، خصوصا في هذه الفترة التي يشن بها العدو الاسرائيلي حربا شعواء تستهدف هدم البيوت والقتل والتهجير وزرع الفتنة الداخلية في الوقت المطلوب فيه مساندة دولة الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي في مفاوضات ترمي إلى حماية الحدود والسيادة اللبنانية على قاعدة القرار الدولي 1701".
وأوضح ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، سيدعو فعاليات لبنانية وفكرية واجتماعية، إضافة إلى إعلاميين للتعبير بحرية عن أفكارهم وصوغ رؤية مشتركة تعزز الوحدة اللبنانية وتساند النازحين وفكرة الدولة الجامعة".
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