بصليات صاروخية.. سلسلة استهدافات لـ "الحزب"

أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، أنه "استهدف عند الساعة 07:00 من صباح اليوم، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسكاف عام، بصلية صاروخية".

كما أعلن أنه ‏استهدف عند الساعة 07:30 من صباح اليوم تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة يفتاح، بصليةٍ صاروخية.

الى ذلك، استهدف عند الساعة 08:30 من صباح اليوم تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مركبا، بصليةٍ صاروخية.

‏واستهدف عند الساعة 10:00 صباحا مستوطنة ديشون وعند الساعة 10:30 تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة مارون الراس (مرتفع كحيل)، بصلية صاروخية.

وأشار الى أنه استهدف عند الساعة 11:30 من صباح اليوم تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع، وعند الساعة 02:00 من فجر اليوم استهدف تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس، بمحلقة انقضاضية كبيرة، وأصابت هدفها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.

وقال أنه "‏استهدف عند الساعة 01:00 من ظهر اليوم، تجمعا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الغربية لبلدة الجبين، بصاروخ موجه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأعلن انه ‏استهدف عند الساعة 02:20 من ظهر اليوم، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، بصلية صاروخية.



واستهدف عند الساعة 02:30 من ظهر اليوم تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرة الثانية، بصليةٍ صاروخية، وعند الساعة 03:00 من ظهر اليوم استهدف تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة طلوسة، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية.

وفي البيان (16) أعلن أنه استهدف عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، للمرة الثانية، بصلية صاروخيّة.