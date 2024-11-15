بسبب "حزب الله".. هل تنجرّ سوريا إلى الحرب مع إسرائيل؟



Advertisement

الغارات طالت حي المزة وبلدة قدسيا في ريف دمشق، وأسفرت عن تدمير منشآت ومبان سكنية، مخلفة أضرارا كبيرة في البنية التحتية. ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن "إسرائيل شنت غارات جوية واسعة النطاق على مواقع في دمشق ومناطق مجاورة في ريفها، الخميس، مما أدى إلى مقتل 20 شخصا من بينهم عناصر من الدفاع المدني، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.الغارات طالت حي المزة وبلدة قدسيا في ريف دمشق، وأسفرت عن تدمير منشآت ومبان سكنية، مخلفة أضرارا كبيرة في البنية التحتية.

قطع خطوط إمداد حزب الله



بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، استهدفت الغارات مواقع يعتقد أنها تستخدم لنقل الأسلحة من إيران إلى لبنان عبر الأراضي السورية، بما في ذلك شبكة لوجستية تضم جسورا وطرقات رئيسية في محافظة حمص.



وتهدف هذه الضربات إلى "قطع خطوط إمداد حزب الله ومنع وصول الأسلحة المتطورة إلى لبنان"، في إطار السياسة الإسرائيلية المستمرة لإضعاف النفوذ الإيراني في المنطقة، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.



وفي تطور آخر لافت، كشفت صور الأقمار الاصطناعية لوكالة الفضاء الأوروبية، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بأنشطة حفر قرب منطقة جباتا الخشب في سوريا، لإقامة ساتر ترابي كبير، يبلغ عرضه 12 مترا.



وقالت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إن الأنشطة الهندسية الاسرائيلية واسعة النطاق، تجري على طول ما يسمى "خط ألفا" الذي يفصل بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة، وأشارت أيضا إلى أن البناء بدأ في شهر تموز الماضي.

أبعاد التصعيد الإسرائيلي



شارك الكاتب الباحث السياسي محمد العمري من دمشق في تحليل الغارات، مشيرا إلى أن الهجمات الإسرائيلية تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تقويض الوجود الإيراني في سوريا، وملاحقة قيادات حزب الله والجهاد الإسلامي.



العمري أضاف خلال حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "التصعيد الإسرائيلي ليس جديدا، لكنه يتخذ أبعادا أكثر حدة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة"، معتبرا أن إسرائيل "تسعى إلى جر سوريا إلى مواجهة تدار بتوقيت إسرائيلي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية".



لاريجاني.. زيارة في توقيت حساس



تزامنت الغارات مع زيارة رسمية يجريها علي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني إلى دمشق، حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة التصعيد الإسرائيلي، والعلاقات الثنائية.



الزيارة، بحسب مصادر سياسية، تعد بمثابة رسالة واضحة من طهران تؤكد تمسكها بتواجدها في سوريا، رغم الضغوط والهجمات الإسرائيلية.



واعتبر العمري أن هذه الزيارة "تأتي في سياق دعم إيران لحلفائها، وسط محاولات إسرائيلية لزيادة الضغوط عليها".



محاولات للتهدئة



في ظل هذا التصعيد، دعت أطراف دولية إلى التهدئة وتجنب مزيد من التوتر في المنطقة.



وأشار العمري إلى أن الولايات المتحدة قد تدخل على خط الوساطة، لكن الموقف الأميركي المتردد قد يعقد الأمور.



وفي السياق ذاته، أكدت روسيا دعمها للحفاظ على الاستقرار في سوريا، مشددة على ضرورة احترام سيادة البلاد، مع دعوات لوقف الغارات الإسرائيلية المتكررة.

سيناريوهات محتملة لتطور الأوضاع



تجدر الإشارة إلى أن استمرار التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، خاصة على الأراضي السورية، ينذر بتداعيات خطيرة قد تجر المنطقة إلى مواجهة أوسع.



وأكد العمري أن الوضع الراهن يتطلب ضبط النفس من جميع الأطراف، مشيرا إلى أن "الغارات الإسرائيلية الأخيرة قد تشكل منعطفا جديدا في الصراع الإقليمي، لا سيما إذا استمرت عمليات استهداف المواقع الحساسة والبنية التحتية في سوريا".