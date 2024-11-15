بالصور... تحذير إسرائيليّ جديد لسكان الضاحية الجنوبيّة

وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي تحذيراً عاجلاً إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط التي نشرها في حارة حريك وحدث بيروت.





وقال: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حارة حريك

🔸حدث بيروت



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/V5W5tzwuM0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 15, 2024 Advertisement