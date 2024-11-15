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لبنان

مولوي: تحية لروح العناصر الذين استشهدوا في دورس

Lebanon 24
15-11-2024 | 06:22
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كتب وزير الداخليّة والبلديّات بسام مولوي عبر حسابه على منصّة "إكس":
 
"شهداء الواجب يروون بدمائهم ارض الوطن مرة تلو الاخرى..
تحية لروح العناصر الذين استشهدوا بغارة شنها العدو الإسرائيلي على مركزهم في دورس.
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سيبقى ابطال الدفاع المدني والأجهزة الامنية والعسكرية الى جانب اهلهم لتقديم المساعدة لكل نداء إنساني.
 الإدانة وحدها لا تكفي.. فلتتحرك ضمائر العالم".
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