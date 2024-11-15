مولوي: تحية لروح العناصر الذين استشهدوا في دورس

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كتب وزير الداخليّة والبلديّات بسام مولوي عبر حسابه على منصّة "إكس":"شهداء الواجب يروون بدمائهم ارض الوطن مرة تلو الاخرى..تحية لروح العناصر الذين استشهدوا بغارة شنها العدو الإسرائيلي على مركزهم في دورس.سيبقى ابطال الدفاع المدني والأجهزة الامنية والعسكرية الى جانب اهلهم لتقديم المساعدة لكل نداء إنساني.الإدانة وحدها لا تكفي.. فلتتحرك ضمائر العالم".