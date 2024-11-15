بو حبيب بحث مع السفير الفرنسي في وقف اطلاق النار

Advertisement

إستقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماغرو، وجرى عرض للجهود القائمة، من بينها تلك التي تقوم بها فرنسا، وللأفكار المطروحة، من أجل التوصل الى وقف لاطلاق النار ووضع حد للعدوان الاسرائيلي، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.وشدد بو حبيب على" أن أي إقتراح لحل النزاع يجب أن يستند الى احترام سيادة لبنان، وحرمة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا، والى القرار 1701 الذي أكدت الحكومة اللبنانية تمسكها بتنفيذه بكامل مندرجاته وبشكل متوازي".