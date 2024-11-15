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لبنان

بو حبيب بحث مع السفير الفرنسي في وقف اطلاق النار

Lebanon 24
15-11-2024 | 06:35
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إستقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، سفير فرنسا لدى لبنان هيرفي ماغرو،  وجرى عرض للجهود القائمة، من بينها تلك التي تقوم بها فرنسا، وللأفكار المطروحة، من أجل التوصل الى وقف لاطلاق النار ووضع حد للعدوان الاسرائيلي، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.
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وشدد بو حبيب على" أن أي إقتراح لحل النزاع يجب أن يستند الى احترام سيادة لبنان، وحرمة أراضيه وحدوده المعترف بها دوليا، والى القرار 1701 الذي أكدت الحكومة اللبنانية تمسكها بتنفيذه بكامل مندرجاته وبشكل متوازي".
كما استقبل وزير الخارجية وفدا من القناصل الفخريين ضم عميد السلك القنصلي الفخري وقنصل عام سنغافورة جوزيف حبيس، والقنصل الفخري لجنوب أفريقيا وجيه بزري والقنصل الفخري لجمهورية فنلندا ظافر شاوي.
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