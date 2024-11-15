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لبنان

خدمة جديدة يقدمها مستشفى اوتيل ديو دو فرانس.. الرعاية الصحية والتمريضية في المنزل

Lebanon 24
15-11-2024 | 06:37
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أعلن مستشفى اوتيل ديو دو فرانس في بيان انه " على الرغم من التحديات المستمرة التي يواجهها لبنان، يظل ملتزمًا تلبية احتياجات مرضاه ومتطلبات المجتمع اللبناني". ولفت الى انه "من أجل تعزيز هذا الدعم وتقديم رعاية عالية الجودة، أصبحت الآن خدمة الرعاية الصحية والتمريضية في المنزل متاحة".
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اضاف البيان: "تقدم خدمة الرعاية الصحية والتمريضية في المنزل خدمة شاملة ومناسبة للمرضى، مما يضمن لهم رعاية عالية الجودة في راحة منازلهم. تهدف هذه الخدمة إلى توفير بديل آمن وفعال عن الاستشفاء التقليدي، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية للاستشفاء المنزلي. فريق أوتيل ديو دو فرانس المتعدد الاختصاصات في المنزل يتكون من أطباء وممرضين ومعالجي تنفس وأخصائيي علاج طبيعي ومساعدي رعاية صحية وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، يعملون معًا لضمان متابعة شخصية، وتقديم نتائج فعّالة، وضمان استمرارية العلاجات في المنزل".

تابع: "تتألف الخدمة من ثلاث وحدات رعاية متخصصة: وحدة المرافقة المنزلية، التي تركز على تقديم الرعاية الشاملة للمرضى المصابين بأمراض خطيرة أو مزمنة مع تلبية احتياجاتهم النفسيّة والطبيّة والاجتماعيّة، وتقديم الدعم الأساسي لأفراد عائلاتهم، وحدة الرعاية الطبية-التقنية، التي توفر خدمات مثل إعطاء العلاجات، وتجديد الضمادات، وسحب عينات الدم، مما يساهم في ضمان استمرارية الرعاية وتقليل فترة الإقامة في المستشفى، ووحدة المساعدة التنفسيّة، التي توفر من خلال تعاون وثيق بين أطباء الرئة والمعالجين التنفسيين رعاية طبية تقنية متخصصة للمرضى الذين يعانون من هذه الأمراض ، مما يضمن لهم متابعة دقيقة".

ختم البيان: "للمزيد من المعلومات عن الرعاية المقدمة من الخدمة المذكرة ، يرجى الاتصال على الرقم 01604000 مقسم: 7979 من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8:00 صباحًا حتى 4:00 بعد الظهر، أو عبر واتساب على الرقم 79161988، أو عبر البريد الإلكتروني: hdfadomicile@hdf.usj.edu.lb".
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