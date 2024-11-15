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لبنان

عبود: حركة السفر من لبنان وإليه خجولة جداً

Lebanon 24
15-11-2024 | 06:44
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اكد نقيب أصحاب مكاتب السياحة والسفر جان عبود أن "حركة السفر من لبنان وإليه خجولة جداً".
وفيما أشار إلى أنّ "هناك أشخاصاً يعوّلون على الحجوزات التي تتم خلال الأعياد"، اعتبر عبود في بيان أنّه "لا يبدو أن هناك أيّ أمل في حدوث ذلك حتى الآن".
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ولفت عبود إلى أن "هناك 55 أو 60 شركة طيران كانت تصل إلى مطار بيروت، لكن اليوم لا توجد سوى شركة واحدة. فإذا كانت طائرة الميدل إيست تأتي من الخارج بملاءة تتراوح بين 80 و90 بالمئة، فإنها تمثل 20 بالمئة كحد أقصى مما كان عليه الحال في السنوات السابقة خلال هذا الموسم من الأعياد".
وشدّد على أنّ "هناك تراجعاً في السوق، سواء على صعيد الرحلات ذهاباً أو إياباً، وذلك بنسبة تراجع عدد الشركات".
وكشف عبود أنّ "قطاع السياحة والسفر يعاني بشكل كبير جداً حيث أن حركة السفر شبه معدومة في ظل عمل شركة طيران واحدة"، لافتاً إلى أن "التراجع في سوق السفر في لبنان بلغ 80 بالمئة مقارنةً بالأعوام السابقة".
 
 
 
 

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