غرفة إدارة الكوارث في بيروت: فوج الاطفاء سيطر على الحريق في جزء من حرج بيروت جراء العدوان

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أفادت غرفة إدارة الكوارث والازمات في محافظة مدينة بيروت، في بيان، أنه "في ظل الاعتداءات الهمجية المستمرة من قبل العدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية وبخاصة المتاخمة للعاصمة بيروت، وجه في وقت سابق المحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود توجيهاته الى قائد فوج الاطفاء العميد ماهر العجوز بإبقاء فوج اطفاء مدينة بيروت في حال تأهب قصوى وعلى أتم الاستعداد لتلبية أي نداء استغاثة في العاصمة.حصل صباح اليوم الجمعة اليوم عدوان اسرائيلي على أحد الابنية المواجهة لحرج مدينة بيروت، على الفور توجهت فرق من فوج الاطفاء القطاع الأول الى حرج بيروت حيث عملت على مكافحة الحريق الذي شب داخل الحرج للجهة الشرقية جراء سقوط بقايا إحدى الصواريخ مما تسبب بأضرار أدت إلى سقوط بعض أشجار الصنوبر، وقد تمت السيطرة على النيران وجرت عمليات التبريد في المكان لتأمينه".