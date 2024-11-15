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لبنان

دمار غير مسبوق في النبطية... والغارات حولت العصب التجاري والاقتصادي فيها الى خراب

Lebanon 24
15-11-2024 | 07:57
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تعرضت مدينة النبطية الليلة الماضية لواحدة من اقسى الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفتها منذ 23 ايلول الماضي، بعد العدوان الذي استهدف تدمير السوق التجارية، ومجزرة بلدية النبطية وزنار الغارات من بير القنديل حتى حي المسلخ ، حيث دمرت غارة اسرائيلية ليلا جزء من مجمع سنتر خياط التجاري المحاذي لمبنى بلدية النبطية المدمر ، وحولت الصواريخ الشديدة الانفجار التي ألقتها الطائرات المعادية المنطقة التي خراب ودمار ، فدمرت مبنى مؤلفا من 7 طبقات يحتوي على مكاتب وشقق سكنية ، وألحقت دمارا جزئيا واضرارا بعشرات المحال التجارية والمكاتب والشقق على مسافة اكثر من 300 متر وعلى امتداد الشارع المؤدي الى السرايا الحكومية ، وبموازة شارع محمود فقيه، بحسب ما افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
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وبدا مشهد الدمار غير مسبوق في تاريخ النبطية ، وهي التي تتعرض لغارات مكثفة حولت معظم " العصب التجاري والاقتصادي " فيها الى خراب ، ودمرته بشكل كامل ، عدا عن التدمير والاضرار التي اصابت الشقق والمنازل السكنية.

 
وبنتيجة غارة الليلة الماضية اقفلت العديد من الطرقات الرئيسية والمتفرعة في مكان الغارة ، بفعل الردم والركان المندفع من الاماكن المستهدفة، وعملت منذ الصباح جرافة من بلدية النبطية وفرق معها، تؤازرهم عناصر من جمعية بيت الطلبة على رفع الركام وفتح الطرقات.

 
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