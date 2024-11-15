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لبنان

مشروع الإتّفاق بين لبنان وإسرائيل.. إليكم مضمونه

Lebanon 24
15-11-2024 | 07:58
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن مشروع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يتضمن إقرار الطرفين بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701. 
 
وأضافت أن "مشروع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعطي للطرفين حق الدفاع عن النفس إذا لزم الأمر". 
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وتابعت: "وفق مشروع الاتفاق فإن الجيش اللبناني هو القوة المسلحة الوحيدة في الجنوب مع اليونيفيل"، مضيفة أن "أي بيع للأسلحة إلى لبنان أو إنتاجها داخله ستشرف عليه الحكومة".
 
وقالت: "وفق مشروع الاتفاق سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال 7 أيام".
 
وأضافت: "في غضون 60 يوماً من توقيع الاتفاق سيتعين على لبنان نزع سلاح أي مجموعة عسكرية غير رسمية في جنوب لبنان". 
 
 

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