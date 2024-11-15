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لبنان
بري تسلم رسالة مجرية أكدت دور لبنان في المنطقة
Lebanon 24
15-11-2024
|
08:11
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير المجر في لبنان فيرنز تشيلاغ الذي سلمه رسالة من نظيره المجري لاسلو كوفير، اكد فيها "ان لبنان شريك رئيسي في لعب دور لا غنى عنه في المنطقه"، مشيرا الى "أن المجر ستظل ملتزمة بتعزيز إستقرار الدولة اللبنانية"، منوها بدور المجلس النيابي اللبناني الذي له دور حاسم"، معربا عن أمله ب"إستمرار التعاون بين البرلمانين والعمل سبيل تعميق العلاقات الودية بين بلدين.
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والزيارة كانت مناسبة، تم في خلالها عرض الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
واستقبل بري محافظ بيروت القاضي مروان عبود وعرض معه الاوضاع العامة، لاسيما أوضاع النازحين.
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