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لبنان

لقاء بين لافروف والحريري في أبو ظبي.. وتأكيد على ضرورة تطبيق الـ1701

Lebanon 24
15-11-2024 | 08:23
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صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري البيان الاتي:
"التقى الرئيس سعد الحريري في ابو ظبي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف بحضور مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والسفير الروسي لدى دولة الامارات تيمور زابيروف ، وشارك في اللقاء مستشار الرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان. وجرى خلال الاجتماع استعراض الاوضاع في المنطقة في ضوء العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزة".
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أضاف البيان: "اكد الرئيس الحريري ضرورة وضع حد للعدوان الاسرائيلي الهمجي على لبنان الذي يستهدف المدنيين والمؤسسات الانسانية والصحية، وشدد خلال اللقاء على ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار والتطبيق الكامل  للقرار الدولي ١٧٠١ بكل مندرجاته من قبل الطرفين ، ورفض الرئيس الحريري اي تدخل خارجي بشؤون لبنان الداخلية واستخدامه كصندوق بريد. كما تم تبادل وحهات النظر حول عدد من القضايا الراهنة وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين".
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