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لبنان

قائد الجيش استقبل وفداً من جمعية "فرح العطاء"

Lebanon 24
15-11-2024 | 08:43
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفداً من جمعية "فرح العطاء" برئاسة السيد مارك طربيه، بحضور النائب ملحم خلف. وقدّم الوفد مشروعاً لمساعدة عدد من عائلات العسكريين النازحين في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
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