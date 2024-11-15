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لبنان
حبيس أطلع بو حبيب على نشاط اعضاء السلك القنصلي والمساعدات المقدمة من الدول الممثلة بهم
Lebanon 24
15-11-2024
|
09:10
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زار عميد السلك القنصلي الفخري قنصل عام سنغافورة جوزيف حبيس، يرافقه القنصل الفخري لجنوب أفريقيا وجيه بزري والقنصل الفخري لجمهورية فنلندا ظافر شاوي، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب.
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وكانت مناسبة لاطلاع بو حبيب على عمل ونشاط أعضاء السلك القنصلي الفخري في لبنان مع الدول التي يمثلونها وخصوصا في هذه الظروف التي يمر بها لبنان.
وأطلع حبيس بحسب بيان على الاثر، وزير الخارجية على "الجهود التي تبذل والعمل مع الدول الممثلة بالقناصل على الصعد كافة، والقطاعات المتنوعة وبخاصة اقتصاديا واجتماعيا، وأيضا الطلب من تلك الدول المساعدة في هذه الظروف الصعبة من خلال القناصل المعتمدين. وأبلغ بوحبيب بأن عددا من القناصل قدموا مساعدات مادية وطبية وتبرعات الى جمعيات خيرية والصليب الأحمر والمستشفيات وأيضا مساعدات انسانية. كما ان القناصل الذين يمثلون دوليا لديها جاليات في لبنان، يساعدون الدولة ويؤمنون مغادرة هذه الجاليات ماليا الى بلدانهم بسبب الظروف التي يمر بها لبنان".
وزار الوفد ايضا، الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلّي، وتم التداول في أوضاع قنصلية ونشاط القناصل".
كما التقى مدير المراسم في الخارجية السفير أسامة خشّاب.
وهنأ عميد السلك القنصلي بو حبيب على "الجهود التي يبذلها مع الدول الأجنبية كافة للخروج من الوضع الذي نمر به"، متمنيا له "التوفيق في الجهود التي يبذلها لمصلحة لبنان".
وأكد ان "السلك القنصلي سوف يستمر في التنسيق كما كان دائما، مع وزارة الخارجية والمغتربين، بدعم من الدول التي يمثل القناصل، في كل عمل يصّب في مصلحة لبنان".
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