سقوط إصابات... غارة إسرائيليّة استهدفت مقهى في صور

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ شنّت غارة على مدينة صور، استهدفت "مقهى الرومنسي" في المساكن الشعبية.

وتحدّثت المعلومات عن وجود إصابات.