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لبنان

سقوط إصابات... غارة إسرائيليّة استهدفت مقهى في صور

Lebanon 24
15-11-2024 | 09:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ طائرات العدوّ الإسرائيليّ شنّت غارة على مدينة صور، استهدفت "مقهى الرومنسي" في المساكن الشعبية.
 
 
وتحدّثت المعلومات عن وجود إصابات.
 
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