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لبنان
بعد توقف المستشفى الحكومي... وزارة الشؤون والصليب الاحمر باشرا بتوفير خدمات صحية للمقيمين في بلدات مرجعيون
Lebanon 24
15-11-2024
|
10:15
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