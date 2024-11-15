شهداء وجرحى في الغارة على المساكن الشعبية في صور... وقصف على النباعة للمرة الأولى

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استشهد في صور 3 أشخاص وجرح 9 في الغارة المعادية على المساكن الشعبية. وتسببت الغارة أيضا بأضرار جسيمة في الموقع المستهدف، وتواصل عناصر الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية عمليات البحث عن مفقودين، بمؤازرة الجيش، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور.وللمرة الأولى، منذ بدء الحرب، قصفت المدفعية المعادية، النباعة، وهي المنطقة الواقعة بين حوش صور والبرج الشمالي.وكذلك، استهدفت غارة معادية بلدة الناقورة.وفي مرجعيون، أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية" بأن مدفعية العدو قصف بلدة الخيام.