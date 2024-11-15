قائد الجيش استقبل رئيس أركان الدفاع الإسباني

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، رئيس أركان الدفاع الإسباني الجنرال تيودورولوبيز كالديرون، بحضور السفير الإسباني خيسوس سانتوس أغوادو.



وتناول البحث الأوضاع العامة في البلد وسبل دعم الجيش، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

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