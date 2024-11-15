من الدفاع المدني.. بيانٌ جديد عن غارة مركز بعلبك

أصدرت المديريّة العامة للدفاع المدنيّ بياناً، اليوم الجمعة، أعلنت فيه أن فرق البحث والإنقاذ المتخصصة تمكنت عند الساعة 16.30 مساء، من إنهاء عمليات رفع الأنقاض في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني في بلدة دورس.
وذكرت المُديرية أن الحصيلة النهائيَّة لعمليات البحث أسفرت عن انتشال جثامين وأشلاء 14 شهيداً وجريح لا زال يخضع للعناية الطبية اللازمة في مستشفى بعلبك الإقليمي.
وفي الختام، تقدّمت المديرية من ذوي الشهداء ومن زملائهم في الدفاع المدني بأحر التعازي، سائلةً الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.